У Миколаєві набирали "армію" підривників незалежності України - СБУ

Служба безпеки України припинила діяльність представника радикального руху "Наждак", який вербував у Миколаєві потенційних учасників антиукраїнських акцій.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Місцевий мешканець, виконуючи інструкції лідера "Наждака" Миколи Дульського, який переховується від українського правосуддя на території Російської Федерації, у соціальних мережах та під час особистих зустрічей шукав прихильників ідеї супротиву владі в Україні з метою формування з них бійців так званої "сплячої армії", - розповіли у спецслужбі.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника вилучили матеріали, що підтверджують його протиправну діяльність.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу).

Як повідомлялося, за проплаченими акціями, які проводять в Україні, стоять росіяни, а також Віталій Захарченко, Сергій Курченко й Микола Азаров.

Зокрема, організацією масових акцій із закликами створити "Рівненську народну республіку" займалися російські спецслужби, "Комітет порятунку України" Миколи Азарова та лідер партії "Наждак" Микола Дульський.

Українська правда