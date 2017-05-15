У Миколаєві набирали "армію" підривників незалежності України - СБУ
Служба безпеки України припинила діяльність представника радикального руху "Наждак", який вербував у Миколаєві потенційних учасників антиукраїнських акцій.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
"Місцевий мешканець, виконуючи інструкції лідера "Наждака" Миколи Дульського, який переховується від українського правосуддя на території Російської Федерації, у соціальних мережах та під час особистих зустрічей шукав прихильників ідеї супротиву владі в Україні з метою формування з них бійців так званої "сплячої армії", - розповіли у спецслужбі.
Під час обшуку за місцем проживання зловмисника вилучили матеріали, що підтверджують його протиправну діяльність.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу).
Як повідомлялося, за проплаченими акціями, які проводять в Україні, стоять росіяни, а також Віталій Захарченко, Сергій Курченко й Микола Азаров.
Зокрема, організацією масових акцій із закликами створити "Рівненську народну республіку" займалися російські спецслужби, "Комітет порятунку України" Миколи Азарова та лідер партії "Наждак" Микола Дульський.
Українська правда
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