Сутички 9 травня в Дніпрі: один з арештованих вийшов під заставу

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Понеділок, 15 травня 2017, 15:56

Заарештований у Дніпрі підозрюваний в участі у заворушеннях 9 травня вийшов на волю, внісши заставу в 128 тисяч гривень.

Про це повідомляє 15 травня "Радіо Свобода" з посиланням нау обласну прокуратуру.

За даними прокуратури, суд першої інстанції, обираючи підозрюваному запобіжний захід – 2 місяці тримання під вартою, передбачив можливість звільнення під грошову заставу.

Як зазначили у відомстві, прокуратура області буде оскаржувати це рішення і готує апеляцію на рішення суду в частині, що стосується можливості звільнення під заставу.

У прокуратурі підтвердили, що під грошову заставу був звільнений перший затриманий за події 9 травня – чоловік, якого підозрюють у побитті депутата обласної ради.

15 травня громадський активіст, учасник АТО, що був присутній під час подій 9 травня у Дніпрі, Олег Чистопольцев повідомив, що, за його даними, один із затриманих через події 9 травня вийшов під заставу.

За даними правоохоронців, через сутички 9 травня у Дніпрі станом на вечір 13 травня п’ятьом особам повідомили про підозру, трьом – готувалося вручення підозри, сімох осіб затримали, п'ятеро з них арештовані.

Щодо подій 9 травня у Дніпрі відкрите провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України – хуліганство, масові заворушення та спричинення тілесних ушкоджень.

9 травня у місті Дніпро під час ходи до Монументу слави представників Соціалістичної партії і партії "Опозиційний блок" між ветеранами АТО, молодими людьми спортивної зовнішності і поліцією сталися сутички.

Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала "швидка". Загалом, за даними поліції, потерпіли 14 людей.

За наслідками тих подій було звільнено з посад керівників управлінь Національної поліції України у Дніпропетровській області і в місті Дніпрі.

Теми: суд Дніпро
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Коментарі — 2
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IP: 194.44.228.---shw-ve15.05.2017 16:29
Ждемо продовження! Дайош повний розвал справи. Благо, у наших кривоохоронних органів є великий досвід відпускати під заставу убивць, які потім безперешкодно втікають до Мордовії!
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IP: 95.132.151.---kren15.05.2017 16:05
.... ПЄРВИЙ ПАШОЛ !
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