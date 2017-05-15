Комітет просить забрати мандат у Артеменка

Комітет з питань регламенту Верховної Ради затвердив проект постанови про дострокове припинення повноважень позафракційного народного депутата Андрія Артеменка і рекомендував парламентарям розглянути його в сесійній залі.

Про це УП повідомив голова комітету Павло Пинзеник.

"По Артеменку проголосовано, рекомендувати на розгляд Верховної Ради", - зазначив він.

Як відомо, спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що Верховна Рада розгляне питання про позбавлення українського громадянства позафракційного нардепа Андрія Артеменка після відповідного рішення профільного комітету.

Фракції НФ і БПП вже заявили, що голосуватимуть за позбавлення Артеменка мандата.

29 квітня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства народного депутата Артеменка. Підставою став закон "Про громадянство", який не допускає подвійного громадянства в Україні.

За словами самого Артеменка, у нього є громадянство Канади і не тільки.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера заявив, що Артеменко зможе відвідувати Верховну Раду, поки парламент не прийме відповідну постанову.

В лютому 2017 року газета The New York Times повідомила, що нині колишній нардеп з фракції Радикальної партії Ляшка Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.

Цей план передбачає виведення всіх російських військ зі Східної України і референдум про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

У зв'язку з цим Радикальна партія виключила депутата з фракції.

Пізніше нардеп заявив, що його слова про "оренду Криму" неправильно витлумачили.

Українська правда