Оліфер: Бойовик ОРДЛО домагався спостерігачки ОБСЄ

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Понеділок, 15 травня 2017, 19:19

Українська сторона висловила глибоку стурбованість у зв'язку з фактом сексуальних домагань з боку бойовика ОРДЛО щодо співробітниці СММ ОБСЄ.

Про це заявила прес-секретар представника України в Трехсторонній контактній групі, другого президента України Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

За її словами, в рамках підгрупи з безпеки, і на засіданні ТКГ українська сторона вчергове висловила глибоку стурбованість агресією, якої продовжують зазнавати співробітники СММ ОБСЄ на території ОРДЛО.

"Ми обурені фактом сексуальних домагань з боку озброєних людей, яких зазнала жінка-співробітник СММ ОБСЄ. Інцидент повинен бути розслідуваний, а винні - суворо покарані", - написала Оліфер на Facebook.

"Безпека членів СММ ОБСЄ - невід'ємна складова виконання Мінських домовленостей, так само, як і встановлення повноцінного сталого режиму припинення вогню, виведення російських військових підрозділів з території України, контроль над кордоном", - додала вона.

Українська правда

Теми: ОБСЄ
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