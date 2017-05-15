Конституційний суд планує обрати нового голову у п'ятницю

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Понеділок, 15 травня 2017, 21:27

Конституційний суд має намір обрати нового голову 19 травня.

Про це "Українським новинам" повідомило інформоване джерело в суді.

Співрозмовник видання зазначив, що на 19 травня скликано спеціальне засідання для обрання нового голови КС.

Посада вакантна з 18 березня поточного року.

За даними джерела, зараз на посаду голови КС є 2 кандидатури, але тривають переговори про висування одного претендента.

Як відомо, 18 березня минув 3-річний строк повноважень Юрія Бауліна на посаді голови КС.

При цьому його було призначено виконуючим обов'язки голови суду, оскільки є найстаршим за віком суддею.

Теми: суд кадри
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