Тристороння контактна группа збереться у Мінську 24 травня

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Понеділок, 15 травня 2017, 21:46

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі проведе наступне засідання 24 травня в Мінську.

Про це "Українським новинам" повідомила прес-секретар представника України в групі, другого президента України Дарія Оліфер.

"24 травня", - відповіла вона на запитання про дату наступного засідання.

За підсумками засідання ТКГ у понеділок Оліфер повідомила, що українська сторона наполягає на негайному узгодженні списку громадян, які відмовилися від переміщення на Донбас у рамках обміну заручниками, та узгодження дати їхнього звільнення.

Теми: Мінські угоди
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