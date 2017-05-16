Росія спробує впливати на Україну в форматі кібервійни – Порошенко

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Вівторок, 16 травня 2017, 00:36

Росія буде намагатися впливати на Україну в форматі кібервійни, але це не принесе результату.

Про це заявив президент України Петро Порошенко.

"Нещодавно ми бачили кібервійну, коли російські кібервійська намагалися вплинути на результати виборів по всій Європі, в США. Ми очікуємо, що вони намагатимуться зробити те саме в Україні", - сказав президент в понеділок увечері в ефірі телеканалу ICTV.

Разом з тим, він підкреслив: "Упевнений, що наша рішучість і єдність не залишать їм жодних шансів (на це)".

Інтерфакс-Україна

Теми: Порошенко Росія
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