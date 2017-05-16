Розслідування по MH17 перейшло до найважчого етапу

Розслідування катастрофи рейса MH17 знаходиться на "найважчому етапі".

Про це повідомляє нідерландський сайт NOS.

Відзначається, що на цьому етапі необхідно визначити, хто саме несе відповідальність за збитий літак.

"Досягнення прогресу є найбільш важким на даному етапі", - йдеться на сайті.

Координатор дослідницької групи з розслідування катастрофи заявив, що не може ділитися всією інформацією з громадськістю.

Дослідницька група також повідомляє, що очевидці катастрофи дали свідчення, однак їх недостатньо. Дослідники не можуть знову їх опитати, так як на Донбасі досі йдуть бойові дії.

Також повідомляється, що дослідницька група "страждає" від того, що доводиться стикатися з подіями, які вимагають багато часу, проте це не допомагає розслідуванню.

Як відомо, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року, прийшла до висновку, що лайнер був збитий ракетою, випущеною з ЗРК "Бук", доставленого з Росії на територію Донбасу, контрольовану бойовиками.



Слідчі збирають інформацію про двох фігурантів справи і називають їхні імена. Також зазначається, що офіційно підозрюваних наразі немає.

В РФ у відповідь на оприлюднену доповідь заявили, що у ній не було жодних доказів.

Всеросійський центр вивчення громадської думки, провівши опитування, повідомив, що половина росіян (50%) вважає рейс MH17 жертвою нападу українських військових.

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів і 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей.