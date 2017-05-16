Активіст: Син екс-нардепа влаштував п'яне ДТП в Івано-Франківську

568 переглядів
0
Вівторок, 16 травня 2017, 02:05

В Івано-Франківську п'яний водій влаштував ДТП і зніс огорожу.

Про це повідомляє патрульна поліція Івано-Франківської області.

"Приблизно 21:00год сталася аварія на вул. василянок, пяний водій не справився з кермом і врізався в огородження. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні

При цьому активіст Віктор Загреба, який був присутній на місці події, повідомив, що імовірно за кермом знаходився син екс-нардепа Кафарський Олег.

"За наявною інформацією, нетверезий винуватець аварії -- бюджетний працівник, слуга народу, працівник державної виконавчої служби Кафарський Олег Володимирович. Також є інформація що він рецидивіст (нещодавно притягувався за водіння в нетверезому cтані) та син колишнього народного депутата", - написав він у Facebook.

"П'яне ДТП, група підтримки водія схожа на людей з органів правопорядку. Номери з машини зняли", - зазначив активіст.

Також, за його словами, Кафарський повідомив, що святкував день народження і відмовився від перевірки на алкоголь.

 

Теми: Івано-Франківськ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Івано-Франківськ слідом за Львовом частково поновив опалення 18 квітня 2017, 19:08
В Івано-Франківську взяли під варту інформатора ОРЛО 18 березня 2017, 21:05
Мала #перемога у Івано-Франківську. Центр науки на базі університету 25 грудня 2016, 10:01
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Washington Post: Трамп розкрив Лаврову секретну інформацію
Луценко відзвітує перед Радою наступного тижня — Сарган
Оліфер: Україна вимагає покарати за домагання щодо спостерігачки ОБСЄ
У першому кварталі економіка України зросла на 2,4%
Усі новини
Книги

Куратори Книжкового Арсеналу називають найсмішніші книжки

Даєш козацький бойовик!

Хто і для чого повертає на екрани німий блокбастер "Тарас Трясило"