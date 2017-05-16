АТО: Українські військові знайшли біля своїх позицій безпілотник
15 травня в зоні проведення АТО в Луганській області українські військові знайшли недалеко від своїх позицій БПЛА.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
"Військовослужбовці одного з підрозділів Збройних Сил України, які виконують завдання за призначенням в межах Антитерористичної операції поблизу населеного пункту Кримське Луганської області виявили пошкоджений безпілотний літальний апарат", - йдеться в повідомленні.
Згідно з попереднім оглядом дрон могли використовувати як в розвідувальних цілях, так і для проведення диверсій.
Безпілотник передали відповідним службам для детального вивчення.
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