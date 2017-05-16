Доба в АТО: 37 обстрілів, двоє українських військових поранені

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Вівторок, 16 травня 2017, 07:01

Ситуація в зоні проведення АТО протягом минулої доби залишалася напруженою, бойовики відкривали вогонь 37 разів.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

В результаті двоє українських військових були поранені.

На Приморському напрямку зафіксовано 12 обстрілів. Бойовики обстрілювали опорні пункти ЗСУ в Широкиному зі стрілецької зброї. Біля Гнутового вони били з автоматичних станкових гранатометів.

На ділянці лінії розмежування, розташованої ближче до тимчасово окупованого Донецька, сепаратисти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів по позиціях сил АТО поблизу Красногорівки і Новомихайлівки.

На Донецькому напрямку зафіксовано найбільше число обстрілів. Найчастіше бойовики обстрілювали українські позиції на околиці Авдіївки. Сепаратисти використовували 82 мм міномети, озброєння БМП, гранатомети і стрілецьку зброю. Крім того, з такої ж зброї терористи били по українських позиціях в районі Пісків, Верхньоторецького, Новгородського, Майорська і Зайцевого. Також біля Зайцевого бойовики били з 120 мм мінометів.

На Луганському напрямку бойовики 10 разів відкривали вогонь і саме тут вони найчастіше застосовували артилерійські системи калібру більше 100 мм.

Сепаратисти били з 120 мм мінометів по українських опорних пунктах поблизу Новозванівки, Новоалександрівки та Троїцького. Неподалік Троїцького бойовики застосували ствольну артилерію калібру 122 мм. Також, в районі цих населених пунктів терористи вели вогонь з гранатометів, кулеметів і мінометів калібру 82 мм.

Теми: АТО Донбас
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