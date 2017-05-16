Невідомі відправили в реанімацію миколаївського депутата від "Самопомочі" – Березюк
Невідомі жорстоко побили депутата Миколаївської міськради від "Самопомочі" В'ячеслава Апанасенка.
Про це з трибуни Верховної Ради повідомив голова фракції "Самопоміч" Оле Березюк.
"Вчора пізно ввечері був брутально і жорстоко побитий депутат Миколаївської міської ради від "Самопомочі" В'ячеслав Апанасенко. Сьогодні він в реанімації", - заявив депутат.
За його словами, перед цим Апанасенко протягом тижня отримував погрози.
Березюк закликав правоохоронні органи негайно розслідувати цей інцидент.
Згідно з інформацією на сайті міськради, Апанасенко народився в 1971 році, працює у ТОВ "Роппонгі", пезпартійний.
Як повідомлялося із посиланням на голову Сумської ОДА Миколу Клочко, раніше в Сумах невідомі битами побили депутата міської ради В’ячеслава Калініченко, він у важкому стані був шпиталізований.
Євген Кізілов, УП
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