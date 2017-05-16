В одного з керівників "Демальянсу" обшук, вилучили техніку

В одного з керівників "Демальянсу" Максима Черкасенка проводять обшук, вилучають техніку та документи.

Обшук проводять слідчі Головного слідчого управління Національної поліції на підставі рішення Печерського райсуду Києва.

Як повідомляє Олексій Гриценко у Facebook, адвокатів не пускали – їм довелося перелазити через паркан.

Депутати Сергій Лещенко, Мустафа Найєм та Світлана Заліщук присутні у цьому приміщенні. Лещенко веде трансляцію з приміщення, в якому також перебувають поняті.

Депутати Сергій Лещенко, Мустафа Найєм та Світлана Заліщук присутні у цьому приміщенні. Лещенко веде трансляцію з приміщення, в якому також перебувають поняті.

Обшук почався близько 7:30. Адвокати прибули до місяця подій близько 8:20.

Черкасенко сказав, що в ордері на арешт не зазначено номер квартири, а будинок триквартирний. "Слідчі почали ломитися до квартири моїх батьків, це стрес для них", – сказав він.

За словами Черкасенка, слідчі спершу не давали йому можливості знімати. У нього й дружини одразу забрали телефон, а потім ноутбуки, айпеди, всі носії інформації.

Він повідомив, що правоохоронці скопіювали всю внутрішньопартійну документацію, а також почитали внутрішню переписку членів "Демальянсу".

В ухвалі суду йдеться про те, що слідчим потрібно вилучити техніку у справі про втручання в роботу електронних торгів "Сетам", де працює дружина Максима Черкасенка.

Черкасенко припускає, що цю справу могли використати як привід для обшуку.

Люди, які назвалися понятими, кажуть, що їх запросили спостерігати за процесуальними діями на Петрівці.

Олена Рощенко, УП, уточнено