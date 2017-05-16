Янукович мріє особисто допитати Порошенка
Колишній президент Віктор Янукович чекає на рішення ростовського суду щодо своєї участі в Оболонському районному суді в режимі відеоконференції.
Таку заяву Януковича розмістив на своїй сторінці у Facebook прес-секретар його сина Олександра - Юрій Кірасір.
"Зараз я очікую на виклик із ростовського суду щодо моєї участі в судовому процесі в режимі відеоконференції", - заявив Янукович.
Янукович також хоче "особисто" допитати нинішнє керівництво держави.
"Тепер, в рамках судового процесу в Оболонському суді, я зможу особисто допитати Порошенка, Турчинова, Яценюка, Луценка, Парубія та інших організаторів державного перевороту. Питання до них у мене вже готові", - зазначив він.
Як повідомлялося, раніше Оболонський районний суд дозволив Віктору Януковичу брати участь у засіданні суду шляхом відеоконференції та переніс засідання на 18 травня.
За словами Кравченка, оскільки Янукович не визнає своєї провини у справі про державну зраду, обвинувачення проситиме суд про вищу міру покарання за його злочин - довічне ув'язнення.
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