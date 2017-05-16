Порошенко ввів санкції на російські ЗМІ на три роки

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Вівторок, 16 травня 2017, 12:08

Президент Петро Порошенко підписав указ про введення санкцій щодо низки російських ЗМІ.

Йдеться про ТВ Центр, РБК, ВГТРК, НТВ, канал "Звєзда", ТНТ, КТ Москва, "Россия Сегодня", РЕН ТВ.

 Зазначається, що санкції проти цих компаній введені строком на три роки.

Серед санкцій: 1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 3) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Українська правда

Теми: ЗМІ Росія
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