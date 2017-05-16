Парубій впевнений, що Рада заборонить георгіївську стрічку

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Вівторок, 16 травня 2017, 12:15

Голова Верховної Ради Андрій Парубій переконаний, що депутати ухвалять законопроект №2987 про заборону виготовлення та пропаганди георгіївської стрічки.

Про це він заявив журналістам в парламенті 16 травня, передає "Укрінформ".

"Я переконаний, що ця ініціатива теж буде підтримана", - сказав він.

За словами Парубія, це ініціатива "Народного фронту", і у великій мірі вона зумовлена сутичками, які відбулися 9 травня в Дніпрі та інших містах України.

"Ці події продемонстрували, що, на жаль, певні символи від часів Майдану і до сьогодні стали інструментом для маніпуляцій від російських спецслужб, від п'ятої колони в Україні, і поміж них - георгіївська стрічка", - зауважив спікер.

Законопроект №2987 щодо заборони пропаганди та виготовлення георгієвської стрічки в Україні чекає на перше читання Верховної Ради, яке має відбутися у вівторок, 16 травня. Він вносить відповідні доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомлялося, 9 травня у місті Дніпро під час ходи до Монументу слави представників Соціалістичної партії і партії "Опозиційний блок" між ветеранами АТО, молодими людьми спортивної зовнішності і поліцією сталися сутички.

Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала "швидка". Загалом, за даними поліції, потерпіли 14 людей.

Щодо цих подій відкрите провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України – хуліганство, масові заворушення та спричинення тілесних ушкоджень.

За допущення безладів було звільнено з посад керівників управлінь Національної поліції України у Дніпропетровській області і в місті Дніпрі.

Теми: Парубій Верховна Рада сепаратизм законодавство
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