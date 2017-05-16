На паркомісці Корчак знайшли авто, якого немає в декларації

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Вівторок, 16 травня 2017, 13:07

Журналісти зафіксували на паркомісці голови НАЗК Наталії Корчак нову машину Skoda Octavia A7, а в декларації чиновниці цього майна немає.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Як з'ясувалося, у 2016 році голова Національного агентства з питань запобігання корупції, яка не має автомобіля, придбала паркомісце в столичній новобудові бізнес-класу, а її свекруха, Надія Тімер-Булатова, яка мешкає окремо і не їздить за кермом, того ж року купила "Шкоду".

При цьому журналісти кажуть, що зафіксували факт користування цим автомобілем головою НАЗК і її чоловіком Юрієм Тімер-Булатовим. Про це свідчить і той факт, що свекруха, яка називає себе власницею транспортного засобу, досі не має водійського посвідчення.

 

"Наталія Корчак визнає, що нову автівку свекрусі купляли "спільними зусиллями". Чоловік голови НАЗК Юрій Тімер-Булатов також підтвердив, що Наталія Корчак "дала матері якісь гроші". Однак ані витрат на цей автомобіль, ані самої Skoda Octavia немає в декларації голови НАЗК за 2016 рік", - кажуть автори розслідування.

За даними журналістів, чоловік Корчак пояснив це тим, що автомобілем "ніхто не користувався в минулому році".

При цьому сама свекруха стверджує, що зараз за кермом Skoda Octavia їздить її син, але коли журналісти зустріли Юрія Тімер-Булатова біля нової машини на паркомісці Корчак, той запевнив, що на ній не їздить, а просто прийшов забрати з неї свої документи.

 

Крім того, журналісти встановили, що Корчак регулярно користується автомобілем Volkswagen Bora, проте водить його не сама – за кермом сидить співробітник НАЗК Андрій Некрутенко, який оформлений в агенції не водієм, а провідним інспектором.

 

"Судячи з регулярності перевезень Наталії Корчак, зафіксованих журналістами програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", фактично він виконує функції водія", - йдеться в розслідуванні.

Автори програми дізналися, що ця машина оформлена на батька інспектора Некрутенка. На думку юристів Центру протидії корупції, оскільки ця автівка приватна, а не службова, голова НАЗК має декларувати користування нею.

Теми: НАЗК авто декларації
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