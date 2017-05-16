Поліція посилила охорону урядового кварталу

1839 переглядів
0
Вівторок, 16 травня 2017, 13:23

Столична поліція посилить охорону правопорядку у центрі міста протягом 16-19, коли відбуватимуться засідання Верховної Ради та заходи із масовою участю громадян.

Про це повідомляє у вівторок відділ комунікації поліції Києва на сторінці у Facebook.

Зазначається, що в ці дні 735 поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України нестимуть службу у центрі столиці, зупинках громадського транспорту та у метрополітені.

Поліція також звернулася до учасників масових заходів, мешканців та гостей столиці із проханням не порушувати закон та дотримуватися встановлених правил поведінки.

Українська правда

Теми: поліція Київ акції
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У поліції запевнили, що робота "Демальянсу" слідчих не цікавить 16 травня 2017, 13:08
В одного з керівників "Демальянсу" обшук, вилучили техніку 16 травня 2017, 11:37
Справа Шеремета: Поліція допитала Устименка 16 травня 2017, 02:41
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Блокування сайтів під санкціями поки неможливе – Інтернетасоціація
Один з найбільших провайдерів ще не знає, як технічно заборонити россайти
У поліції запевнили, що робота "Демальянсу" слідчих не цікавить
В Україні заборонили бухгалтерську програму 1С
Усі новини
Подорожі

5 речей, які непомітно стаються з вами під час мандрівок

Інтерв'ю

Як джазова співачка і басист "Океан Ельзи" створили дует MARU