Поліція посилила охорону урядового кварталу

Столична поліція посилить охорону правопорядку у центрі міста протягом 16-19, коли відбуватимуться засідання Верховної Ради та заходи із масовою участю громадян.

Про це повідомляє у вівторок відділ комунікації поліції Києва на сторінці у Facebook.

Зазначається, що в ці дні 735 поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України нестимуть службу у центрі столиці, зупинках громадського транспорту та у метрополітені.

Поліція також звернулася до учасників масових заходів, мешканців та гостей столиці із проханням не порушувати закон та дотримуватися встановлених правил поведінки.

Українська правда