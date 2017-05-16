Поліція посилила охорону урядового кварталу
Столична поліція посилить охорону правопорядку у центрі міста протягом 16-19, коли відбуватимуться засідання Верховної Ради та заходи із масовою участю громадян.
Про це повідомляє у вівторок відділ комунікації поліції Києва на сторінці у Facebook.
Зазначається, що в ці дні 735 поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України нестимуть службу у центрі столиці, зупинках громадського транспорту та у метрополітені.
Поліція також звернулася до учасників масових заходів, мешканців та гостей столиці із проханням не порушувати закон та дотримуватися встановлених правил поведінки.
Українська правда
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