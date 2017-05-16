Бойовики зайняли сіру зону поблизу Донецька

Проросійські бойовики частково зайняли поблизу Донецька сіру зону.

Про це у вівторок повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Нещодавно наші десантники зірвали чергову їхню спробу просунутися вперед: окупанти частково зайняли нові позиції в сірій зоні поблизу населеного пункту Піски, що неподалік тимчасово окупованого українського Донецька", - сказано у повідомлені.

"Бойовики спочатку відкрили вогонь зі всієї стрілецької зброї. Далі почала працювати ворожа артилерія, під прикриттям якої терористи пішли в наступ. Наші десантники були готові до цього і відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї та гранатометів. Увійшовши в сіру зону ворожі підрозділи відчули сильний опір і зупинилися - чергова загарбницька атака була припинена", - повідомили в штабі.

В штабі уточнили, що противник постійно використовує для розвідки безпілотними, а у нічний час пильність десантників перевіряють диверсійно-розвідувальні групи.

Також командир підрозділу десантників із позивним "Фанат" розповів, що зараз бойовики активно проводять інженерні роботи та облаштовують свої позиції.

Як відомо, вранці 16 травня в штабі АТО повідомили про 37 обстрілів зі сторони бойовиків.

Українська правда