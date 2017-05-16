У ГПУ не згадали про скраплений газ, а доказів по вишках Бойка не мають

У ГПУ заявили, що розслідування щодо "вишок Бойка" проводилось несистемно і про причетність Юрія Бойка до оборудки ніхто не повідомляв, при цьому в повідомленні немає жодної згадки щодо розслідування по скрапленому газу.

Про це йдеться у відповіді ГПУ на оприлюднений Лещенком непідписаний проект подання на Бойка, в якому йдеться про участь Бойка в оборудках щодо скрапленого газу.

Так, в ГПУ навели неповну копію доповідної записки начальника департаменту Спецрозслідувань Сергія Горбатюка від вересня 2016 року у відповідь на прохання Луценка повідомити про стан розслідування щодо Бойка від 13 вересня 2016 року.

"Слідством на даний час не встановлено фактів підписання від імені Ю. Бойка документів (наказів, листів, протоколів, погоджень тощо) щодо проведення закупівель СПБУ, а допитані в ході досудового розслідування свідки про безпосередню його причетність до злочинної схеми закупівлі платформ за завищеними цінами не повідомляли, у зв'язку з чим прямих доказів щодо такої участі не здобуто і проект повідомлення про підозру не складався", - зазначили в ГПУ.

Жодної згадки про провадження за номером №12013220540000400 щодо скрапленого газу ні в повідомленні, ні в доповідній записці немає.

При цьому в ГПУ повідомили, що департаменту спецрозслідувань ГПУ для здійснення подальшого досудового розслідування передано кримінальне провадження від 01.04.2014 за фактом заволодіння службовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб державним майном в особливо великих розмірах при закупівлі двох самопідіймальних плавучих бурових установок.

Провадження розслідується за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, і прийнято слідчим до 29 червня 2016 року.

Вивченням проваджень після їх надходження до Департаменту спеціальних розслідувань встановлено, що незважаючи на майже 2 роки досудового розслідування та певний обсяг слідчих дій, ефективність розслідування кримінального провадження вкрай низька.

"У провадженні не забезпечено швидкого та повного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення в розумні строки, розслідування проведено безсистемно, без з’ясування усіх необхідних для встановлення об’єктивної істини обставин", - зазначили в ГПУ.

Під час проведення закупівель ДАТ "Чорноморнафтогаз" двох СПБУ у період з 09.12.2010 по 21.12.2012 Ю. Бойко обіймав посаду Міністра енергетики та вугільної промисловості України.

При цьому в ГПУ зазначили, що Бойко неодноразово офіційно викликався для допиту в якості свідка до Генпрокуратури, однак жодного разу не з’явився.

"Інформація про розслідування кримінальних проваджень стосовно Ю. Бойка (так звані "вишки Бойка"), оприлюднена народним депутатом Лещенком, є свідомим обманом і маніпуляцією", - зазначили в ГПУ.

УП намагається отримати коментар у Горбатюка.

Як відомо, раніше Лещенко оприлюлнив текст подання щодо Юрія Бойка від липня 2015 року, яке було складено старшим прокурором Адріаном Лупу, яке так і не було підписано.

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Українська правда