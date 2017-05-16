У БПП не виключають можливість призупинити громадянство Насірова

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Вівторок, 16 травня 2017, 14:05

Якщо будуть офіційні підтвердження щодо іншого громадянства Романа Насірова, силові структури повинні запустити процедуру призупинення українського громадянства.

Про це заявив голова фракції "Блоку Петра Порошенка" Артур Герасимов, відповідаючи на запитання журналістів щодо відстороненого голови Державної фіскальної служби.

"Є процедурні моменти. Мають бути офіційні підтвердження, офіційні свідчення", – сказав він.

"Якщо якась з силових структур має офіційне підтвердження, не чутки, не щось з інтернету – то вони повинні йти згідно з процедурою і виносити це питання в зал", – зазначив лідер фракції БПП.

Також Герасимов вважає, що якщо інші парламентарі мають інші паспорти, окрім українського, – щодо них теж має запускатися процедура позбавлення громадянства через можливість допуску до державної таємниці.

"Це неприпустимо, коли громадяни інших країн можуть мати допуск до таємної інформації", – заявив він.

Як відомо, 16 травня Верховна Рада позбавила депутатського мандата Андрія Артеменка, якого раніше виключили з фракції "Радикальної партії" за пропозиції щодо Росії та Криму та позбавили українського громадянства через наявність паспортів інших держав.

Тоді ж українські паспорти втратили депутат Одеської міської ради Олександр Боровик, який має громадянство Німеччини, Денис Новгородський, Лілія Юзич та Оксана Нусс.

Стаття 17 і 19 закону України про громадянство визначають підстави для позбавлення громадянства України, серед яких є громадянство іншої країни.

Роман Кравець, Олена Рощенко, УП

Теми: Насіров громадянство БПП
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