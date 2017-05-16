Британія заблокувала створення командного центру ЄС

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Вівторок, 16 травня 2017, 14:12

Велика Британія заблокувала законодавчу підготовку до створення командного центру ЄС.

Про це повідомляє брюссельське видання Euobserver.

На засіданні Ради ЄС у закордонних справах у понеділок глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон виступив проти початку такої роботи, пояснивши це розбіжностями з приводу "мови".

"Певні дискусії щодо мови ще тривають. Якщо вони хочуть прийти до спільного оборонного плану, то ми не будемо їм заважати. Ми просто працюємо над тим, щоб зрозуміти точно, чи ми все правильно зрозуміли" - сказав він.

Новий командний центр мав би стати частиною Європейської служби зовнішніх дій, яка б відповідала за тренувальні військові місії ЄС, що наразі перебувають під контролем командних центрів країн-членів.

27-країн членів хотіли в понеділок схвалити початок створення такого центру, однак, за словами британського міністра, це буде занадто далекий крок в напрямку створення європейської армії, яка дублюватиме НАТО.

В той же час раніше міністри багатьох країн наголошували, що мови про створення європейської армії немає.

Європейська правда

Теми: Британія
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