Суд дав 5 років в'язниці учаснику захоплення Харківської ОДА

Київський районний суд Харкова засудив до 5 років позбавлення волі одного з активних учасників штурму Харківської облдержадміністрації у квітні 2014 року.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

У суді доведено, що 7-8 квітня 2014 року засуджений брав участь у масових заворушеннях у Харкові на площі Свободи, де проходив мітинг проросійських активістів.

"Зокрема, разом з іншими учасниками заворушень під час штурму облдержадміністрації він кидав каміння та інші предмети у вікна та двері будівлі. Увірвавшись у приміщення, антимайданівці кидали шумові гранати, вибухові пакети та стріляли з травматичної зброї у бік правоохоронців", - розповідають у відомстві.

Повідомляється, що наразі вирок суду не набрав чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

Як відомо, увечері 6 квітня 2014 року група проросійськи налаштованих людей почала захоплення будівлі Харківської ОДА. Вранці 8 квітня внаслідок спецоперації правоохоронці затримали 65 людей.

Станом на березень 2017 року із 64-х звинувачуваних у масових заворушеннях і захопленні будівлі Харківської облдержадміністрації суд виніс звинувачувальні вироки у відношенні 8 осіб.

Українська правда