У Mail.Ru кажуть, що від заборони постраждають 25 мільйонів українців
В Mail.ru Group вважають політично мотивованим рішення української влади закрити доступ до ресурсів компанії і заявляють, що від нових санкцій "постраждають 25 мільйонів жителів України".
Про це йдеться в офіційній заяві компанії, оприлюдненій у вівторок.
"Ми з жалем сприйняли новину про політично вмотивоване рішення влади України заборонити використання соціальних мереж ВКонтакте, Одноклассники, і ресурсів Mail.ru на території своєї країни", – йдеться в коментарі.
"Це рішення вдарить насамперед по самих користувачах – громадянах України. Близько 25 мільйонів жителів України спілкуються на заблокованих платформах зі своїми друзями в Україні й усьому світі, а тепер вони будуть позбавлені цих зв'язків", – вважають в компанії.
"Ми переконані, що в інтернеті немає меж. Ми ніколи не брали участь в політиці. Ми не порушили жодного закону України", – зазначають у Mail.ru.
"Нашій багатомільйонній аудиторії на території України ми хочемо сказати, що в нашій роботі нічого не зміниться, ми будемо продовжувати надавати всі сервіси нашим користувачам у всіх країнах, а існуючі можливості спеціальних сервісів дозволять продовжити використовувати наші інтернет-ресурси", – йдеться в заяві.
У компанії також заявили, що не будуть коригувати фінансові плани на тлі санкцій, введених Україною.
Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.
В РНБО і СБУ "Українській правді" заявили, що питаннями реалізації заборон займатиметься Державна служба спецзв'язку та захисту інформації України.
Водночас в Інтернет-асоціації України пояснили, що здійснення блокування українськими провайдерами російських сайтів, які потрапили під санкції, на даний момент неможливе технічно.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
Хотя да, украинцев, даже без учёта ваты, которые до сих пор пользуются этими ресурсами и ментально пребывают в информационном пространстве т.н. "РФ" более чем достаточно.