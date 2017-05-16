У Mail.Ru кажуть, що від заборони постраждають 25 мільйонів українців

В Mail.ru Group вважають політично мотивованим рішення української влади закрити доступ до ресурсів компанії і заявляють, що від нових санкцій "постраждають 25 мільйонів жителів України".

Про це йдеться в офіційній заяві компанії, оприлюдненій у вівторок.

"Ми з жалем сприйняли новину про політично вмотивоване рішення влади України заборонити використання соціальних мереж ВКонтакте, Одноклассники, і ресурсів Mail.ru на території своєї країни", – йдеться в коментарі.

"Це рішення вдарить насамперед по самих користувачах – громадянах України. Близько 25 мільйонів жителів України спілкуються на заблокованих платформах зі своїми друзями в Україні й усьому світі, а тепер вони будуть позбавлені цих зв'язків", – вважають в компанії.

"Ми переконані, що в інтернеті немає меж. Ми ніколи не брали участь в політиці. Ми не порушили жодного закону України", – зазначають у Mail.ru.

"Нашій багатомільйонній аудиторії на території України ми хочемо сказати, що в нашій роботі нічого не зміниться, ми будемо продовжувати надавати всі сервіси нашим користувачам у всіх країнах, а існуючі можливості спеціальних сервісів дозволять продовжити використовувати наші інтернет-ресурси", – йдеться в заяві.

У компанії також заявили, що не будуть коригувати фінансові плани на тлі санкцій, введених Україною.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

В РНБО і СБУ "Українській правді" заявили, що питаннями реалізації заборон займатиметься Державна служба спецзв'язку та захисту інформації України.

Водночас в Інтернет-асоціації України пояснили, що здійснення блокування українськими провайдерами російських сайтів, які потрапили під санкції, на даний момент неможливе технічно.

Українська правда