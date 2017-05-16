"Одноклассники" попередили, що знайдуть спосіб продовжити роботу в Україні

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Вівторок, 16 травня 2017, 16:43

У соцмережі "Одноклассники" заявили, що знайдуть спосіб продовжити роботу в Україні, незважаючи на потрапляння під санкції.

Про це повідомляє "112 Україна" із посиланням на прес-службу соцмережі.

"Сервіси ОК завжди слугували об'єднанню людей поза політикою і географічними кордонами. Ми сподіваємося, що інтереси наших користувачів залишаться на першому місці. Разом ми знайдемо спосіб залишатися на зв'язку, і 9,5 млн українських користувачів ОК, наші партнери і клієнти зможуть користуватися сервісами соціальної мережі так, як вони звикли", - заявила директор з комунікацій "Одноклассников" Анастасія Жбанова.

Вона підкреслила, що ця соцмережа – в першу чергу розважальна.

Як відомо, 16 травня президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Теми: соцмережі інтернет санкції
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