В Україні буде кілька погожих днів, а до неділі насунуть дощі

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Вівторок, 16 травня 2017, 16:47

17 травня в Україні буде переважно сухо й помірно тепло, лише на сході дощі.

Такий прогноз оприлюднив Український гідрометцентр.

На заході й півдні у середу повітря прогріється більше, ніж до 21 градуса.

Погода 17 травня
Погода 17 травня

У четвер, 18 травня, на заході і в центрі стане тепліше, а на сході температура ще трохи впаде, дощі поширяться на північні області.

Прогноз на 18 травня
Прогноз на 18 травня

19 травня дощі з грозами огорнуть і південні області.  

Погода 19 травня
Погода 19 травня

У суботу зливи прогнозують вже і в центральних областях.

Прогноз на 20 травня
Прогноз на 20 травня

У неділю, 21 травня, дощі прогнозують усім областям України, на півдні сильніші, на заході – грозові. При цьому буде доволі тепло (найтепліше – на заході, найпрохолодніше – на півдні).

Попередній прогноз на неділю, 21 травня
Попередній прогноз на неділю, 21 травня

У Києві та області дедалі теплішатиме, але ясну погоду прогнозують лише до вихідних, а потім – дощі.

Погода у Києві
Погода у Києві

Олена Рощенко, УП

Теми: погода
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