В Україні буде кілька погожих днів, а до неділі насунуть дощі
17 травня в Україні буде переважно сухо й помірно тепло, лише на сході дощі.
Такий прогноз оприлюднив Український гідрометцентр.
На заході й півдні у середу повітря прогріється більше, ніж до 21 градуса.
У четвер, 18 травня, на заході і в центрі стане тепліше, а на сході температура ще трохи впаде, дощі поширяться на північні області.
19 травня дощі з грозами огорнуть і південні області.
У суботу зливи прогнозують вже і в центральних областях.
У неділю, 21 травня, дощі прогнозують усім областям України, на півдні сильніші, на заході – грозові. При цьому буде доволі тепло (найтепліше – на заході, найпрохолодніше – на півдні).
У Києві та області дедалі теплішатиме, але ясну погоду прогнозують лише до вихідних, а потім – дощі.
Олена Рощенко, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.