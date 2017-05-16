Прокуратура пояснює, що Янукович займається маніпуляціями

Екс-президенту Віктору Януковичу не потрібно чекати на запрошення від російського суду Ростовської області для участі у судовому засіданні Оболонського районного суду Києва 18 травня.

Про це заявляє представник державного обвинувачення в суді, прокурор Військової прокуратури Руслан Кравченко, якого цитує прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Для того, щоб сторона захисту Януковича і сам обвинувачений не маніпулювали думкою суспільства, ще раз повідомляю та роз’яснюю, що йому не потрібно чекати виклику з Ростовського обласного суду Російської Федерації або чекати можливості виходу по відеоконференції і участі у судових засіданнях по даній відеоконференції, тому що вже організована можливість участі самого обвинуваченого Януковича у відеоконференції без виклику Ростовського облсуду", – сказав Кравченко.

Він нагадав, що стороні захисту було надано три варіанти виходу відеозв’язком Януковича та участі у всіх судових засіданнях.

"Дана можливість вже організована і готова для використання самим обвинуваченим", – зазначив прокурор.

Водночас у прокуратурі нагадують, що найбільше спростить участь самого Януковича у судових засіданнях, якщо він не переховуватиметься, а з’явиться до суду у Києві та відповість перед українським судом і українським народом за звернення з проханням використовувати ворожі збройні сили РФ на території рідної країни.

Раніше було оприлюднено заяву Януковича про те, що він чекає на рішення Ростовського суду щодо своєї участі в Оболонському районному суді в режимі відеоконференції.

Екс-президент також заявив, що хоче "особисто" допитати нинішнє керівництво держави.

Як повідомлялося, Оболонський районний суд дозволив Віктору Януковичу брати участь у засіданні суду шляхом відеоконференції та переніс засідання на 18 травня.

За словами Кравченка, оскільки Янукович не визнає своєї провини у справі про державну зраду, обвинувачення проситиме суд про вищу міру покарання за його злочин - довічне ув'язнення.

Українська правда