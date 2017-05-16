Затримали підозрюваного в організації вбивства журналіста Сергієнка

1221 перегляд
0
Вівторок, 16 травня 2017, 18:32

У Києві затримали підозрюваного в організації викрадення та вбивства черкаського журналіста Василя Сергієнка.

Про це повідомляє генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.

Зазначається, що співробітники Черкаського управління Національної поліції за процесуального керівництва облпрокуратури під час проведення комплексу слідчих та оперативно-розшукових заходів у затримали підозрюваного в організації резонансного вбивства учасника Революції Гідності, Героя України журналіста Сергієнка.

Затриманим є громадянин Мельник В.А., який в 2014 р працював начальником охорони одного з народних депутатів, а після затримання виконавців убивства тривалий час переховувався від слідства і перебував у розшуку.

Зараз проводяться необхідні слідчі дії та вирішується питання щодо арешту.

4 квітня 2014 року Сергієнко був побитий та викрадений з двору власного будинку у місті Корсунь-Шевченківський.

Наступного дня тіло було знайдено за 15 кілометрів від міста у Виграївському лісі з кайданками на руках та слідами жорстоких катувань.

Українська правда

Теми: поліція Євромайдан
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Поліція посилила охорону урядового кварталу 16 травня 2017, 13:23
У поліції запевнили, що робота "Демальянсу" слідчих не цікавить 16 травня 2017, 13:08
В одного з керівників "Демальянсу" обшук, вилучили техніку 16 травня 2017, 11:37
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Браун знову змагатиметься за посаду аудитора НАБУ
Штаб АТО про сіру зону: Зрушень на користь бойовиків немає
Указ про нові санкції вже набув чинності – Турчинов
Рада заборонила георгіївську стрічку
Усі новини
Порно

Порнографія в Україні: закон, заробіток, задоволення

19 онлайн-сервісів

Отримати закордонний паспорт, орендувати житло, сплатити комуналку: сервіси, які полегшать життя