У Держдумі назвали заборону георгіївських стрічок "офіційною фашизацією"
Віце-спікер Держдуми Ірина Ярова вважає, що заборона георгіївської стрічки в Україні означає офіційну фашизацію країни.
Про це вона сказала, коментуючи рішення Верховної Ради, передає ТАСС.
"Заборона георгіївської стрічки на державному рівні означає офіційну фашизацію, бо головна мета, яку переслідує і вирішує нинішня українська влада таким аморальним способом, - це узаконити дії неонацистів і націоналістів щодо осквернення історичної пам'яті і заперечення підсумків Другої світової війни, підтверджених Нюрнберзьким трибуналом", - наводить слова Ярової її прес-служба.
На її думку, байдужість Європи щодо "зведеного в закон беззаконня і цивільного безправ'я все більше девальвує європейську безпеку".
Як відомо, 16 травня Верховна Рада підтримала законопроект про заборону виготовлення й пропаганди георгіївської стрічки в Україні.
Перед цим спікер Андрій Парубій заявив, що "сьогодні триває війна, і георгіївська стрічка стала символом окупаційної війни Російської Федерації проти України".
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І цей, колорадка і є прославляння нацизму та фашизму, бо нею нагороджували "русские" підрозділи СС.