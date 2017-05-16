АП: Сайт президента намагаються "покласти"

Заступник глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків заявляє, що у вівторок відбуваються спроби "зламати" офіційний сайт глави держави.

Про це повідомила прес-служба АПУ на своїй Facebook-сторінці.

"Від 15:15 ми бачимо відповідь росіян на указ президента, де згадано закриття доступу до російських соціальних мереж. Інтернет-сайт президента зазнає організованої атаки — ми бачимо імітацію переходів та DDOS-атаку із ресурсів Яндексу та VK, що створює штучний трафік, щоб завантажити і "покласти" сервери АП. Наші ІТ-спеціалісти тримають ситуацію під контролем, загрози для роботи інтернет-ресурсу немає", – заявив Шимків.

Як повідомлялося, Україна включила ТОВ "Мейл.РУ ГРУП" (Москва), ТОВ "Вконтакте" (Санкт-Петербург), ТОВ "В Контакте" (Київ), ТОВ "Мейл.ру Україна" (Київ) в список юридичних осіб, щодо яких застосовуються спеціальні економічні санкції.



У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і соціально-орієнтованим ресурсів "Вконтакте" і "Одноклассники".

Голова Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко заявив раніше, що здійснення блокування українськими провайдерами російських сайтів, які потрапили під санкції, поки неможливе технічно.

Українська правда