День в АТО: 19 обстрілів, втрат немає

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Вівторок, 16 травня 2017, 22:34

Проросійські бойовики протягом дня здійснили 19 обстрілів позицій Збройних сил України.

Таку інформацію станом на 18:00 повідомляє прес-центр АТО.

"Приморський напрямок. Бойовики обстрілювали наші опорні пункти в районі Павлополя, Широкиного, Водяного з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік Чермалика вони били з великокаліберного кулемету. По наших позиціях біля Красногорівки ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. А українських воїнів, котрі тримають оборону поблизу Новотроїцького, обстрілював ворожий снайпер", - сказано у повідомленні.

Водночас на Донецькому напрямку околиці Авдіївки та окремі позиції південніше цього міста незаконні збройні формування обстрілювали з 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

З передмістя тимчасово окупованої Горлівки бойовики били в бік українських опорних пунктів в районі Зайцевого з озброєння БТР, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Луганський напрямок. Обстрілявши рано вранці українських захисників в районі селища Жовтого з 120-мм мінометів, а позиції біля н.п. Лопаскине зі станкового протитанкового гранатомету, незаконні збройні формування суттєво знизили свою вогневу активність. Впродовж світлої пори доби, станом на 18:00, не було зафіксовано жодного факту застосування ними зброї на цьому напрямку", - зазначили у штабі.

З початку доби втрат серед українських воїнів не було.

Українська правда

Теми: АТО
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