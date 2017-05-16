ЗМІ: У Європі можуть відмовитись надавати розвіддані США

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Вівторок, 16 травня 2017, 23:12

Високопоставлений чиновник розвідки однієї з європейських країн повідомив, що його країна може припинити ділитися інформацією зі Сполученими Штатами.

Про це на умовах анонімності він заявив у коментарі Associated Press.

З його слів, його країна піде на такий крок, якщо буде знайдено підтвердження, що президент Дональд Трамп поділився засекреченою інформацією з російськими офіційними особами.

Чиновник говорив тільки за умови, щоб ні він, ні його країна не були ідентифіковані, оскільки у нього не було дозволу обговорювати це питання публічно.

Чиновник зазначив, що вчинок Трампа "може бути ризиком для наших джерел".

Раніше видання Washington Post повідомило, що президент США Дональд Трамп минулого тижня під час зустрічі в Білому домі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим розкрив йому надсекретну інформацію щодо "Ісламської держави".

Сам Трамп вважає, що мав право ділитися інформацією на переговорах з Росією. 

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що інформація про передачу президентом США Дональдом Трампом секретних даних главі МЗС Сергію Лаврову є вигаданою сенсацією, розповсюдженою американськими ЗМІ.

Європейська правда

Теми: Росія ЄС США
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