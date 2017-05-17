Трамп просив Комі закрити розслідування проти Флінна - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп просив директора ФБР Джеймса Комі припинити розслідування проти колишнього радника президента з нацбезпеки Майкла Флінна.

Про це йдеться в службовій записці колишнього директора ФБР, повідомляє The New York Times.

Видання пише, що зустріч Трампа з тоді ще директором ФБР Комі відбулася в лютому в Овальному кабінеті. Тоді президент попросив Комі припинити розслідування стосовно свого радника з нацбезпеки Майкла Флінна.

"Я сподіваюся, ви зможете облишити це", - сказав, згідно із запискою, Трамп директору ФБР.

Існування такого прохання, є чітким доказом того, що президент намагався безпосередньо вплинути на розслідування Мін'юсту і ФБР про зв'язки Трампа з Росією, пише видання.

Комі написав цю службову записку відразу після зазначеної зустрічі, яка відбулася на наступний день після виходу Флінна у відставку. Комі поширив записку серед чиновників ФБР і наближених соратників.

Як повідомляє The Guardian, Білий дім заявив, що Трамп ніколи не просив Комі або кого-небудь іншого припинити будь-яке розслідування, в тому числі і щодо Флінна. У Мін'юсті від коментарів відмовилися.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, який очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.