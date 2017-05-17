В ГПУ наполягають, що повідомлення про підозру Бойку не складалось

В генпрокуратурі стверджують, що за сприяння в реалізації "схеми Курченка" стосовно депутата Юрія Бойка слідчі не складали повідомлення про підозру.

Про це прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган написала у facebook, опублікувавши доповідну записку, в якій вказано, що станом на 14 вересня 2016 року повідомлення про підозру Бойку не складались та запобіжні заходи не обирались.

Раніше депутат Сергій Лещенко заявив, що у ГПУ було готове подання на депутата Юрія Бойка за сприяння в реалізації "схеми Курченка", коли той працював в уряді.

За його словами, документ був написаний ще в липні 2015 року старшим прокурором Адріаном Лупу, який викрив Бойка як "учасника злочинної організації Сергія Курченка".

Нардеп повідомив, що тоді генпрокурор Віктор Шокін заблокував документ. Лещенко додав, що у день призначення Юрія Луценка генпрокурором, документ був направлений поштою на його ім'я.

Він також опублікував частину тексту цього подання.