Росія нарощує вклади в облігації США

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Середа, 17 травня 2017, 03:20

За березень 2017 року Росія збільшила вклади в держоблігації США на 13,5 млрд доларів, обійшовши за обсягом інвестицій в цінні папери США Німеччину.

Про це, посилаючись на міністерство фінансів США, пише DW.com.

Росія за березень поточного року збільшила вкладення в державні облігації США на 13,5 млрд доларів, їх загальний обсяг досяг 99,8 млрд доларів.

Дані по Росії за березень різко контрастують з даними за попередні місяці. Так в грудні, січні та лютому російські інвестиції збільшувалися всього по 100 млн доларів на місяць.

З липня по листопад 2016 року вклади Росії в американські цінні папери, навпаки, скорочувалися: в липні їх обсяг скоротився на 2,7 млрд, в серпні - на 700 млн, у вересні - на 11 млрд, а в жовтні - на 1,9 млрд доларів, знизившись до загальної суми в 74,6 млрд доларів.

За обсягом інвестицій в держоблігації США Росія в березні 2017 року випередила Німеччину на 22,7 млрд доларів.

Перші позиції за інвестиціями в американські цінні папери займають Японія (1118,5 млрд) і Китай - (1087,6 млрд доларів). Трійку замикає Ірландія з інвестиціями в обсязі 315,1 млрд доларів.

Теми: Росія США інвестиції
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