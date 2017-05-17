Плотницкий зізнався навіщо РФ тримає в заручниках Луганщину

947 переглядів
0
Середа, 17 травня 2017, 03:53

Бойовики ОРЛО припинять окупацію Луганської області, якщо влада в Києві стане проросійською.

Про це ватажок бойовиків терористичної організації "ЛНР" Ігор Плотницький заявив російській газеті "Известия"

"Якщо Україна залишиться з тим режимом, який зараз в країні, то ні про яке повернення (до складу України - ред.) не може бути мови, - заявив Плотницкий. - Але якщо Україна буде налаштована проросійськи, з розумінням, що ми - брати , єдина родина, це і є русскій мір, тоді це можливо".

Він також зазначив, що в Україні є політичні сили, які підтримують терористів і будуть їх зустрічати, "коли прийде час".

Крім того Плотницкий розповів виданню про те, що незаконне утворення "ЛНР" нібито веде переговори з Білорусією, Туреччиною і Китаєм про продаж вугілля.

Як відомо, Росія підтримує матеріально, морально й військово бойовиків, які воюють на сході України проти української влади. При цьому РФ не визнає свою керівну роль в організації конфлікту і не гарантує виконання лідерами сепаратистів "мінських угод".  

Більше 32 тисяч українців стали жертвами конфлікту на Донбасі. За даними ООН, за 2,5 роки війни – до 15 листопада 2016 року – загинули 9733 особи та майже 23 тисячі зазнали поранень.

Теми: "ЛНР" Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
СБУ: Бойовики силою змушують ув'язнених вступати до своїх лав 16 травня 2017, 04:43
Правозахисник: На територіях ОРДЛО продовжують зникати люди 14 травня 2017, 18:29
В ОРЛО показали росЗМІ "переписку українських спецслужб" про авто СММ ОБСЄ 13 травня 2017, 23:17
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
За заступницю Кернеса внесли заставу 30 млн гривень
АП: Сайт президента намагаються "покласти"
Геращенко каже, що з адреси лідера "ДемАльянсу" могли працювати хакери
Браун знову змагатиметься за посаду аудитора НАБУ
Усі новини
Вчитися по-дитячому

Поради психолога, як запобігти старінню мозку

З коліс

З Оболоні на Бессарабку на електробайку