Околиці Авдіївки знову обстріляли. Пошкоджено будинки

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Середа, 17 травня 2017, 09:15

В Авдіївці в результаті обстрілу бойовиків пошкоджено три будинки по вулиці Спортивній, постраждалих немає.

Про це повідомила на своїй сторінці Facebook речник поліції Донецької області Наталя Шиман, інформацію Українській правді підтвердив речник прес-центру АТО Антон Миронович.

"Близько 6-30 одна із мін влучила по житловому кварталу на околиці Авдіївки. За попередньою інформацією, це міна 120 мм. Фактично в тому районі люди вже давно не живуть, тому ніхто н постраждав", - повідомив Миронович "Українській правді".

За словами Шиман, в результаті обстрілу пошкоджено 3 будинки по вулиці Спортивній.

З початку року в місті пошкоджено більше 500 (!) осель - житлових будинків та квартир - мирних жителів.

 

"Слідчого-оперативна група документує наслідки обстрілу", - додала вона.

 
 

Оксана Коваленко, УП

Теми: Авдіївка
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