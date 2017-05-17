Прокуратура закінчила розслідування щодо "бурштинової мафії" Рівненщини

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Середа, 17 травня 2017, 10:37

Прокуратура закінчила досудове розслідування щодо так званої "рівненської бурштинової мафії" на чолі із екс-заступником обласного прокурора.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Досудове слідство про Рівненську бурштинову мафію на чолі із екс-заступником обласного прокурора завершено. Справа передана до Печерського суду", - написав він.

Як відомо, у липні 2016 року пройшли масові обшуки у Рівненській області у справі про незаконний видобуток бурштину.

Поліція тоді повідомила, що під час обшуків вилучено понад 160 тисяч доларів, 4,7 тисяч євро та 94,5 тисячі гривень.

У причетності до незаконного видобутку бурштину у Рівненській області підозрюють 32 людини. Луценко повідомив про затримання п'ятьох учасників схеми.

Також був затриманий і арештований тодішній заступник прокурора рівненської області Андрій Боровик.  

Пізніше Луценко ухвалив рішення про звільнення прокурора Рівненської області Анатолія Ковальчука.

Українська правда

Теми: бурштин Луценко Рівненська область
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