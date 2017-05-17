Ярош визнав, що його охоронець стріляв у таксиста

Народний депутат Дмитро Ярош визнав, що його побратим Михайло застосував зброю у таксі в місті Кам'янське Дніпропетровської області минулої неділі.

"Михайло – не просто мій охоронець, а бойовий побратим, який пройшов Майдан та по сьогодні бере активну участь в боях російсько-української війни. Під час бойових зіткнень поводив себе героїчно та був прикладом для друзів", – написав він у Facebook.

За словами Яроша, "конкретні інструкції, як себе поводити, відзначаючи свій день народження, він (Михайло) мав – і їх порушив, за що буде нести заслужене покарання".

Політик визнав, що участь у війні не дає "індульгенції".

"Тиснути на досудове слідство і суд, кричати про "зраду" і "політичні переслідування добровольців" не буду. Від правоохоронців вимагав і вимагаю людського ставлення до всіх без винятку громадян. Юридична і медична допомога Михайлові надається всебічна", – заявив Ярош.

Він попросив співгромадян із розумінням поставитися до цієї ситуації:

"На війні ідентифікація "свій – чужий", поняття "справедливо – несправедливо", "правда – брехня" сильно загострюються. Хлопці тримаються роками, а потім в один момент зриваються і наслідки є поганими. Ми не шукаємо жалості, просто просимо про розуміння".

Ярош також зазначив, що цей інцидент найбільше зацікавив "кремлівські ЗМІ", "Опозиційний блок" та їхніх прихильників.

"Порадив хлопцям з СБУ зайнятись відстеженням коментарів у мережі. Наші аналітики побачили багато цікавих нюансів", – додав він.

Як відомо, 14 травня у місті Кам'янське (колишній Дніпродзержинськ) сталася стрілянина у таксі – нібито через небажання водія відповісти пасажирам на вітання "Слава Україні!". Тоді поранення отримали двоє людей.

У застосуванні зброї підозрювали члена партії "ДІЯ" та особистого охоронця Дмитра Яроша, називаючи ім’я Романа Малісевича. Але в ГО "Державницька ініціатива Яроша" заявили, що охоронець Яроша Роман не стріляв у таксиста, але не стримався його побратим Михайло, який 4 роки "не отримував реабілітації" від участі в боях на сході.

Олена Рощенко, УП