СК РФ "відкопав" у вбитого Вороненкова фіктивний диплом

Слідчий комітет Росії знайшов "темне минуле" у вбитого в Києві екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова.

Про результати розслідування пише 18 травня російське видання "Коммерсант".

ГСУ СКР вельми активно проводить своє розслідування за ст. 105 і ст. 222 КК (умисне вбивство і незаконний обіг зброї).

Відзначається, що на допитах у слідчої бригади побували десятки людей, а самі слідчі провели кілька обшуків і виїмок.

Зокрема нібито зі скриньки банку ВТБ 24, зареєстрованої на Дениса Вороненкова було вилучено два нагородних пістолети народного обранця, а також колекцію дорогих швейцарських годинників.

Крім того наслідок РФ з'ясувало, що диплом Вороненкова про вищу юридичну освіту є фіктивним. При цьому екс-депутат, не маючи вищої юридичної освіти, кілька років встиг пропрацювати у військовій прокуратурі в Рязані і службі безпеки ФСКН.

"Джерела "Коммерсанта" в СКР зазначають, що отримані слідством дані не мають прямого відношення до злочину, скоєного проти громадянина Росії Вороненкова в Україні, але характеризують його як людину, схильну до афер. Можливо, одна з них і коштувала життя колишньому депутату", – робить висновок російське видання.

Денис Вороненков переїхав із родиною із Росії до України й у грудні 2016 року отримав громадянство України. Він дав свідчення у справі проти екс-президента України Віктора Януковича про державну зраду.

У Росії Вороненкова оголосили у розшук, звинувачуючи в шахрайстві. Захист колишнього депутата Держдуми за 10 днів до його вбивства повідомивправоохоронним органам Росії його адресу в Києві.

23 березня 2017 року Вороненкова застрелили у центрі Києва біля готелю "Прем’єр Палас". Охоронець колишнього російського депутата, який також отримав поранення, встиг поранити нападника – і той згодом помер у лікарні.

За даними українських правоохоронців, Вороненкова застрелив 28-річний громадянин України Павло Паршов, який служив у Нацгвардії і виконував завдання російських спецслужб.

СБУ перевіряє, чи причетний вбивця Вороненкова до ФСБ.

Українська влада попередньо підозрює руку Москви у вбивстві Вороненкова.