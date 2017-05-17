Комітет не визнавав антиконституційним законопроект про Антикорупційний суд

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Середа, 17 травня 2017, 12:41

Комітет із питань правосуддя та правової політики не ухвалював рішення щодо визнання законопроекту №6011 про створення Вищого антикорупційного суду неконституційним.

Про це кореспонденту "Української правди" повідомив член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя Сергій Соболєв.

"Ніякого рішення комітету не було. На комітеті ми цього питання не розглядали, справді. Це був лист голови комітету до Верховної Ради (про зняття з реєстрації)", - сказав Сергій Соболєв.

Цю ж інформацію підтвердив перший заступник голови комітету Леонід Ємець.

Раніше голова комітету Верховної Ради із запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв заявив про це із трибуни Верховної Ради на початку засідання у середу.

"У понеділок спікер парламенту помилково поінформував депутатів, що комітет з правової політики визнав законопроект про створення Антикорупційного суду неконституційним. Пане спікере, такого рішення комітету не було. Прошу розібратися, хто вас ввів в оману", - сказав він.

Соболєв також нагадав колегам із комітету з питань правосуддя та правової політики про важливість ухвалення цього законопроекту, бо "судді залишаються залежними".

"Необхідно створити хоча б один справжній суд, який поставить топ-корупціонерів перед законом", – сказав депутат.

Соболєв наголосив, що НАБУ і САП найбільше просять від парламенту такого суду, бо їхні розслідування натикаються на саботаж.

Раніше, у понеділок, 15 травня, спікер ВР Андрій Парубій на засіданні погоджувальної ради заявив, що профільний комітет направив йому листа з рішенням про те, що законопроект про Антиконституційний суд не відповідає Конституції.

Українська правда

Теми: Конституція
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IP: 82.207.118.---dekster17.05.2017 13:39
Якже вони бояться цього Вищого антикорупційного суду !!! Щурі !
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