У Кравчука розповіли, як він потрапив у лікарню

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Середа, 17 травня 2017, 12:44

Перший президент України Леонід Кравчук проходив планове щорічне обстеження, ніякого передінфарктного стану у нього немає.

Про це повідомила помічниця Кравчука Олена Качуровська, передає Укрінформ.

"Це перебільшення. Ніякого стану передінфарктного не було. У Леоніда Макаровича це планове щорічне обстеження", - сказала Качуровська.

За її словами, обстеження серця було проведено в лікарні "Феофанія", після якого лікарі рекомендували поставити стенти.

"Це було заплановано, просто виявилася при обстеженні проблема, і треба поставити їх в профілактичних цілях... Це не була госпіталізація. Леонід Макарович самотужки поїхав (до лікарні — ред.), з ним все добре, сьогодні ввечері він вже буде вдома", - додала Качуровська.

Як відомо, раніше у середу інтернет-видання "Гордон", з посиланням на власне джерело, повідомило, що першому президенту країни Леоніду Кравчуку зробили важку операцію на серці.

Теми: Кравчук
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