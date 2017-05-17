Санкції повинні мати елемент несподіванки – РНБО

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Середа, 17 травня 2017, 13:23

Санкції, що застосовуються по відношенню до держави-агресора, його осіб і продуктів повинні мати елемент несподіванки.

Таку думку в ході "круглого столу" на тему нових санкцій в Києві в середу висловив керівник служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО Валентин Петров, передає "Інтерфакс-Україна".

"В принципі інформація (про санкції) раніше поширювалася. Звичайно, є якесь комунікативне недопрацювання держави з одного боку. З іншого боку, якби інформація про підготовку санкцій була б озвучена офіційно, було би більше часу підготуватися і мімікрувати ряду компаній", – сказав він.

"Все-таки повинен бути елемент несподіванки, щоб не можна було вивести активи, внести зміни в господарську діяльність, в санкціях важлива несподіванка", – констатував Петров.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

В РНБО і СБУ "Українській правді" заявили, що питаннями реалізації заборон займатиметься Державна служба спецзв'язку та захисту інформації України.

Представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига зазначив, що згідно з українським законодавством, блокування будь-яких інтернет-ресурсів можливе лише у судовому порядку.

Водночас в Інтернет-асоціації України пояснили, що здійснення блокування українськими провайдерами російських сайтів, які потрапили під санкції, на даний момент неможливе технічно.

В ІнАУ також попросили владу, СБУ та держспецзв'язок якнайшвидше надати роз'яснення про методи застосування введених проти низки інтернет-порталів санкцій.

Служба безпеки України заявила, що разом з іншими правоохоронними органами розробляє зміни до законодавства України щодо механізму блокування російських інтернет-ресурсів.

Теми: санкції РНБО інтернет
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