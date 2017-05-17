БПП визначився зі своєю кандидатурою в омбудсмени

Фракція "Блок Петра Порошенко" у Верховній Раді зібрала підписи за висунення на посаду уповноваженого парламенту з прав людини народного депутата Сергія Алексєєва, який є членом цієї фракції.



Про це повідомив керівник фракції БПП Артур Герасимов агентству "Інтерфакс-Україна" в середу в кулуарах парламенту.



"Вчора був останній день. Все йде по процедурі. Підписи зібрані. За Алексєєва", – сказав він.



У свою чергу, народний депутат цієї ж фракції Мустафа Джемілєв висловив думку, що у фракції є також підтримка у кандидатури чинного омбудсмена Валерії Лутковської.



"(Підписи) не збирають, але вона буде серед кандидатів", – сказав Джемілєв.

Алексєєв - заслужений юрист

Сергій Алексєєв (народився 9 лютого 1977р) – заслужений юрист України, народний депутат VIII скликання. Є заступником голови парламентського комітету з питань правової політики і правосуддя.



Термін повноважень нинішнього омбудсмена Валерії Лутковської закінчився 27 квітня 2017 року.

Кажуть, у Лутковської теж є шанси

Уповноваженого призначає на посаду і звільняє парламент таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів. Висування кандидатури для призначення на посаду омбудсмена здійснюють у двадцятиденний строк з дня, що настає після закінчення терміну повноважень.



Відповідно до закону про уповноваженого Верховної Ради з прав людини, пропозиції щодо кандидатури на посаду уповноваженого вносять голова парламенту або не менше чверті народних депутатів від конституційного складу парламенту.



Закон передбачає, що омбудсменом може бути призначений громадянин України, який на день обрання досяг 40-річного віку, а також має досвід правозахисної діяльності.



Раніше також повідомлялося, що фракція "Народний фронт" має намір висунути на цю посаду кандидатуру свого народного депутата Людмили Денисової.