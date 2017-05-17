БПП визначився зі своєю кандидатурою в омбудсмени

932 перегляди
0
Середа, 17 травня 2017, 13:54

Фракція "Блок Петра Порошенко" у Верховній Раді зібрала підписи за висунення на посаду уповноваженого парламенту з прав людини народного депутата Сергія Алексєєва, який є членом цієї фракції.

Про це повідомив керівник фракції БПП Артур Герасимов агентству "Інтерфакс-Україна" в середу в кулуарах парламенту.

"Вчора був останній день. Все йде по процедурі. Підписи зібрані. За Алексєєва", – сказав він.

У свою чергу, народний депутат цієї ж фракції Мустафа Джемілєв висловив думку, що у фракції є також підтримка у кандидатури чинного омбудсмена Валерії Лутковської.

"(Підписи) не збирають, але вона буде серед кандидатів", – сказав Джемілєв.

 
Алексєєв - заслужений юрист

Сергій Алексєєв (народився 9 лютого 1977р) – заслужений юрист України, народний депутат VIII скликання. Є заступником голови парламентського комітету з питань правової політики і правосуддя.

Термін повноважень нинішнього омбудсмена Валерії Лутковської закінчився 27 квітня 2017 року.

 
Кажуть, у Лутковської теж є шанси

Уповноваженого призначає на посаду і звільняє парламент таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів. Висування кандидатури для призначення на посаду омбудсмена здійснюють у двадцятиденний строк з дня, що настає після закінчення терміну повноважень.

Відповідно до закону про уповноваженого Верховної Ради з прав людини, пропозиції щодо кандидатури на посаду уповноваженого вносять голова парламенту або не менше чверті народних депутатів від конституційного складу парламенту.

Закон передбачає, що омбудсменом може бути призначений громадянин України, який на день обрання досяг 40-річного віку, а також має досвід правозахисної діяльності.

Раніше також повідомлялося, що фракція "Народний фронт" має намір висунути на цю посаду кандидатуру свого народного депутата Людмили Денисової.

Теми: Верховна Рада права людини
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Повернулись, або День скандалів у Раді після канікул 16 травня 2017, 20:00
Рада заборонила георгіївську стрічку 16 травня 2017, 17:09
Замість Артеменка в парламент зайде бізнесвумен з Донецька 16 травня 2017, 12:27
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Кабмін схвалив законопроект про пенсійну реформу
Санкції повинні мати елемент несподіванки – РНБО
У штабі АТО заявляють про відсутність втрат за добу
Інтернет асоціація просить пояснень щодо нових санкцій
Усі новини
Освіта

Агенти змін. Директорка Гімназії східних мов Оксана Проскура

7 кроків

Як попросити вибачення у своєї половинки