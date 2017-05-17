В одного з арештованих за бійку в Дніпрі відібрали право застави

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Середа, 17 травня 2017, 14:37

Апеляційний суд Дніпропетровської області скасував для одного з підозрюваних у сутичках, що відбулися в Дніпрі 9 травня, можливість вийти з-під варти під заставу.

Про це повідомила в Facebook прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

За її інформацією, обираючи запобіжний захід цьому підозрюваному, суд першої інстанції передбачив для нього можливість виходу з-під варти під заставу в 128 тисяч гривень. Але це рішення оскаржила прокуратура Дніпропетровської області і домоглася свого.

Як повідомлялося, раніше іще один заарештований у Дніпрі за підозрою в участі у заворушеннях 9 травня вийшов на волю, внісши заставу в 128 тисяч гривень.

9 травня у Дніпрі сталася масова бійка через прапори, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримали 15 осіб.

Було затримано проплачених провокаторів – так званих "тітушок". Станом на 11 травня під вартою було 7 "тітушок", ще 7 – у розшуку. 12 травня арештували ще трьох і затримали чоловіка, який, імовірно, керував "тітушками".

Пізніше прокуратура заочно повідомила про підозру в хуліганстві та вчинені масових заворушень ще шістьом учасникам сутичок у Дніпрі.

Українська правда

Теми: Дніпро суд надзвичайна подія
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