Справа Шеремета: В СБУ кажуть, що Устименко служив в "Альфі"

Колишній співробітник Служби безпеки, який фігурує у розслідуванні журналістів щодо справи про вбивство Павла Шеремета, Ігор Устименко служив у структурному підрозділі СБУ "Альфа".

Про це сказав представник СБУ Михайло Глуговський на засіданні комітету Верховної Ради з питань свободи слова, повідомляє журналіст Дмитро Гнап.

"Устименко працював в кримському управлінні СБУ. Після відомих подій переведений до Одеського управління служби. Потім звільнився за станом здоров'я", – цитує Гнап представника СБУ.

Як відомо, 15 травня поліція допитала екс-співробітника СБУ Ігоря Устименка, який, можливо, стежив за журналістом Павлом Шереметом в ту ніч, коли в автомобіль закладали вибухівку.

10 травня 2017 року було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу - редакція розслідувань "Слідство.Інфо" і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP.

У фільмі, зокрема, йдеться про те, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень у ніч перед вбивством Шеремета. Також Гнап заявив, що працівники СБУ вилучили сервер із відео з камер спостереження в одному з магазинів поблизу будинку Павла і повернули його порожнім.

МВС викликало на допит авторів фільму-розслідування "Вбивство Павла" й Ігоря Устименка у справі про вбивство Шеремета.

20 липня 2016 року близько 8 години ранку на перехресті вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка було підірвано машину керівника "Української правди" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет.

Шеремет отримав тілесні ушкодження і помер у кареті швидкої допомоги.

Українська правда