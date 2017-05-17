Справа Шеремета: В СБУ кажуть, що Устименко служив в "Альфі"

2888 переглядів
0
Середа, 17 травня 2017, 15:56
Павло Шеремет

Колишній співробітник Служби безпеки, який фігурує у розслідуванні журналістів щодо справи про вбивство Павла Шеремета, Ігор Устименко служив у структурному підрозділі СБУ "Альфа".

Про це сказав представник СБУ Михайло Глуговський на засіданні комітету Верховної Ради з питань свободи слова, повідомляє журналіст Дмитро Гнап.

"Устименко працював в кримському управлінні СБУ. Після відомих подій переведений до Одеського управління служби. Потім звільнився за станом здоров'я", – цитує Гнап представника СБУ.

Як відомо, 15 травня поліція допитала екс-співробітника СБУ Ігоря Устименка, який, можливо, стежив за журналістом Павлом Шереметом в ту ніч, коли в автомобіль закладали вибухівку.

10 травня 2017 року було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу - редакція розслідувань "Слідство.Інфо" і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP.

У фільмі, зокрема, йдеться про те, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень у ніч перед вбивством Шеремета. Також Гнап заявив, що працівники СБУ вилучили сервер із відео з камер спостереження в одному з магазинів поблизу будинку Павла і повернули його порожнім.

МВС викликало на допит авторів фільму-розслідування "Вбивство Павла" й Ігоря Устименка у справі про вбивство Шеремета.

20 липня 2016 року близько 8 години ранку на перехресті вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка було підірвано машину керівника "Української правди" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет.

Шеремет отримав тілесні ушкодження і помер у кареті швидкої допомоги.

Українська правда

Теми: Справа Шеремета СБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Справа Шеремета: Поліція допитала Устименка 16 травня 2017, 02:41
Грицак заявляє, що Устименко не виконував завдань СБУ під будинком Шеремета 15 травня 2017, 10:39
Про що говорив президент на першій за майже рік прес-конференції 14 травня 2017, 20:29
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Кривому Розі – обшуки, заступнику мера оголосили підозру
Комітет відклав скандальний законопроект щодо НАБУ
Порошенко: Заборону в Інтернеті переглянемо після закінчення агресії РФ
Справа Шеремета: В СБУ кажуть, що Устименко служив в "Альфі"
Усі новини
Інтерв'ю

Михайло Козирєв про Євробачення, провальне інтерв'ю та "Дождь"

Вчитися по-дитячому

Поради психолога, як запобігти старінню мозку