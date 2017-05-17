Бійку 26 лютого 2014 року спровокувала група з алкоголем із РФ – свідок

Свідки захисту у справі Ахтема Чийгоза підтверджують, що він на мітингу в Сімферополі 26 лютого 2014 року не чинив незаконних дій.

Адвокат Микола Полозов повідомив, що 17 травня, в 115 судовий день у справі Чийгоза, суд допитав свідка захисту Рустема Менанова.

25 лютого 2014 року голова регіонального Меджлісу Радянського району Криму повідомив йому, що наступного дня відбудеться мітинг у Сімферополі.

26 лютого крім українського мітингу члени Меджлісу несподівано виявили на місці його проведення й представникыв "Русского единства" та інших проросійських сил.

У внутрішньому дворі міліціонери розділяли дві групи мітингувальників.

"Свідок бачив впродовж дня, як підходили організовані колони до проросійських мітингувальників – не менше 60-ти людей. Потім він побачив, що приїхали автобуси й звідти близько 100 людей, переважно чоловіки, з російськими прапорами приєдналися до проросійських мітингарів", – сказав Полозов

Свідок бачив на мітингу Чийгоза, але не помітив якихось протиправних дій із його боку, закликів до насильства. "Навпаки, Ахтем Чийгоз заспокоював людей, закликав зберігати ланцюжок коридору, яким проходили й депутати в будівлю Верховної Ради АР Крим", – переказав Полозов.

Свідок не бачив, щоб хтось закликав до незаконних дій, але після прибуття людей із автобусів проросійських мітингувальників почали поводитися агресивніше, кидати пластикові пляшки в проукраїнських мітингувальників – почалася тиснява, при цьому міліція перестала до того моменту забезпечувати правопорядок.

Менанов також розповів суду, що бачив, як проросійським мітингувальникам відкрили двері зсередини будівлі Верховної Ради Криму – і вони проникнули в будівлю.

По завершенні мітингу в частині, де були проросійські мітингарі, "валялися дві арматурини", а також пляшки з-під горілки й пачки сигарети із російськими акцизами. Тому свідок припустив, що ті митінгувальники могли приїхати з Росії.

Наступне засідання суду у справі Чийгоза відбудеться 18 травня.

16 травня суд допитав двох свідків захисту – Дилявера Зекер'яєвича Акієва й Руслана Вільдановича Едему.

Акієв на лютий 2014 року очолював секретаріат Меджлісу. Він розповів, що 25 лютого Рефат Чубаров повідомляв членам Меджлісу, що наступного дня на позачерговій сесії депутатів Верховної Ради АРК Анатолія Могильова можуть відправити у відставку, щоб прийняти сепаратистське звернення до влади Російської Федерації.

Члени Меджлісу вирішили провести 26 лютого мирний мітинг, підготовку заявки доручили Акієву. Він пам'ятає, що її оформили в міськраді Сімферополя без зауважень – а вранці 26 лютого під будівлю Верховної Ради АРК, крім проукраїнських активістів, прийшли "козаки", "ополченці" та інші проросійські мітингарі.

За словами Акієва, близько 13:00 пройшла чутка, що із Севастополя на автобусах приїхала велика група людей, які приєдналися до проросійських "мітингувальників", – і після цього проросійські мітингарі стали поводитися агресивніше.

Приблизно о 14:00 співробітники міліції покинули внутрішній двір, лише невелика частина залишилася у дворі головного входу в будівлю. Після цього почалася тиснява, розповів і цей свідок. Проросійські мітингувальники намагалися витиснути проукраїнських.

Акієв не бачив, щоб голова бахчисарайського відділення Меджлісу Чийгоз чинив протиправні дії чи закликав до насильства.

Схожі свідчення дав і Едемов. Він також підтвердив, що Чийгоз заспокоював мітингувальників. По завершенні мітингу він бачив, як хтось із проросійських "мітингарів" кинув у голову молодому кримському татарину якийсь предмет, розбивши обличчя.

Свідку захисту Егізу Абдураману Мустафа-оглу суд у вівторок вирішив надати перекладача, цього свідка допитають 22 травня.

Олена Рощенко, УП