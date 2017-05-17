У Кривому Розі – обшуки, заступнику мера оголосили підозру

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Середа, 17 травня 2017, 16:40

Першому заступнику міського голови Кривого Рогу Дніпропетровської області Євгену Удоду оголосили підозру в причетності до організованого злочинного угрупування і розкраданні бюджетних коштів в особливо великому розмірі.

Про це повідомляє у середу генеральний прокурор Юрій Луценко.

За його словами, наразі в Кривому Розі йдуть обшуки та інші слідчі дії.

Встановлено, що члени ОЗУ погрожували життю окремих посадових осіб міськради.

"На підставі отриманих доказів наразі оголошені підозри: Удоду Є Г - перший заступник міського голови, Міхаленку А П – неофіційний власник ТОВ Біф Будінвест, Гнатовському П П – начальник управління містобудування і архітектури виконкому міської ради, Лисенку І П – начальник відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконкому міської ради, Стеблянку А В – директор ТОВ Біф будінвест", – пише генпрокурор.

Повідомляється, що частину з цих осіб оголосили в розшук з метою арешту.

Луценко закликав жителів, бізнес та службовців міста надати покази про поки ще невідомі факти незаконної діяльності цих та інших членів ОЗУ.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура Кривий Ріг
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