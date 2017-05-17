До Сущенка в московському СІЗО не пустили адвоката

Адвоката Марка Фейгіна не пустили до його підзахисного, українського журналіста Романа Сущенка в московському СІЗО "Лефортово".

Про це повідомив юрист в Twitter.

"СІЗО "Лефортово", напередодні розгляду судом моєї скарги на продовження арешту підзахисного Сущенко, стало на заваді відвідуванню його там", - написав Фейгін.

Він припустив, що причиною проблем з його відвідинами Сущенка стала болюча реакція президента РФ Володимира Путіна на слова українського лідера Петра Порошенка про телефонну розмову.

Также адвокат рассказал, что передал российским властям письмо девятилетнего сына Сущенко Максима, в котором он просит Путина отпустить отца.

"Получается так, что для моей мамы и сестры, которые со мной в Киеве, глава семьи теперь я. Поэтому обращаюсь к вам лично. От вас многое зависит в судьбе моего отца, и в моей судьбе тоже. Надеюсь, что эта история, благодаря и моему письму, закончится и отец вернется домой. Мне девять лет и я один семью не потяну. Так что выручите меня", – говорится в письме.

Як повідомлялося, 14 травня Порошенко розповів на прес-конференції, як просив Путіна телефоном звільнити українських політв'язнів, зокрема журналіста Романа Сущенко.

Пізніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва не коментує цю заяву президента України.

"Ми повідомляємо про ті розмови і ті моменти, які обговорювалися президентом, про які вважаємо за доцільне повідомити", — сказав він.

Українська правда