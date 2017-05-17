Ризики для НАБУ зі скандальним законопроектом ще залишаються – Найєм

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Середа, 17 травня 2017, 17:59

Ризики для Національного антикорупційного бюро з законопроектом №6220 ще залишаються.

Таку думку висловив у себе в Facebook народний депутат від БПП Мустафа Найєм.

"Відбили атаку на НАБУ. Тимчасово... Законопроект будуть допрацьовувати. Ризики все ще є – можуть внести в зал в тому ж вигляді або внести не те", – пише нардеп.

"Хороша новина в тому, що комітет готовий у ньому вигляді врахувати мої правки, якими НАБУ виводиться з під удару. Таку позицію підтвердило більшість членів комітету і глава комітету Андрій Кожем'якін", - зазначає також він.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів відправив на доопрацювання законопроект №6220, яким антикорупційному бюро заборонялося розпочинати кримінальне провадження за фактом крадіжки або корупції, якщо раніше якийсь інший орган вже розглядав цю справу і не знайшов факту злочину.

За словами Найєма, за цим законом, наприклад, всі справи, які безпідставно закривалися за часів Віктора Януковича, вже не змогли бути відновлені або передані в суд.

"Тобто, наприклад, справа за Межигір'я має бути закрита, тому що провадження вже було і було закрито. Точно також всі справи проти співробітників правоохоронних органів, що звинувачувалися в нападі на учасників протестів з 2010 по 2014 рік, в тому числі в період Євромайдану", – пояснює нардеп.

Найем зазначає, що проти застосування цього закону до НАБУ зараз виступають посли G7 і керівництво МВФ.

Як відомо, законопроект №6220 був внесений в Раду групою нардепів з фракцій БПП, Народний фронт і Радикальної партії. 13 квітня він був прийнятий в першому читанні.

Активісти розкритикували цей законопроект, заявивши, що він фактично блокує роботу НАБУ.

Антикорупційному бюро також закликало парламентаріїв не підтримувати законопроект №6220.

Як вказувало НАБУ, прийняття цього закону дозволить іншим правоохоронним органам можливість для маніпуляцій з поточними розслідуваннями своїх колег.

Досить зареєструвати провадження за фактами, які вже розслідуються або навіть ще не розслідуються, закрити його, і, таким чином, заблокувати будь-які подальші слідчі і процесуальні дії.

Українська правда

Теми: НАБУ законодавство Верховна Рада
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